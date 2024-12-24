Hazal Kaya ameliyat oldu

Uzun yıllardır bel fıtığıyla mücadele eden oyuncu Hazal Kaya, ameliyat olduğunu duyurdu.

Aşk-ı Memnu dizisiyle kariyerinde büyük bir çıkış yakalayan Hazal Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile ameliyat olduğunu duyurdu. Ünlü oyuncu, uzun süredir yaşadığı bel fıtığı rahatsızlığına veda ettiğini belirtti.

"AŞK-I MEMNU'DA TANIŞTIĞIM BEL FITIĞIM İLE YOLLARIMIZI AYIRDIK"

2008-2009 yıllarından bu yana bel fıtığı rahatsızlığı yaşayan Hazal Kaya, ameliyat sonrası hastane odasından sağlık durumuna ilişkin bir paylaşım yaptı. Kaya, gönderisinde şu ifadeleri kullandı:

"2008-2009 civarı 'Aşk-ı Memnu'da tanıştığım çok muhterem bel fıtığımda bugün ani bir şekilde ayrılmak zorunda kaldık. Bir buçuk yıldır canımı çok sıktı. Artık nihayet ağrısız bir hayatım olacak diye umuyorum. Pardon, oldu bile! Ve öyle de oldu."

ZOR GÜNLER ARDINDA KALDI

Son dönemde verdiği kilolar ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarıyla gündeme gelen iki çocuk annesi Hazal Kaya, geçtiğimiz günlerde köpeğinin vefatıyla zor günler geçirmişti. Ameliyat sonrası ise "Nihayet ağrısız bir hayatım olacak" diyerek sağlık durumunun iyiye gittiğini duyurdu.

SELİN ŞEKERCİ REFAKAT ETTİ

Ameliyat sürecinde Kaya’ya yakın arkadaşı Selin Şekerci refakat etti. Kaya'nın sağlık durumunun iyi olduğu ve ameliyatın başarılı geçtiği öğrenildi.