Hazal Kaya ekranlara geri dönüyor

Oğlu Fikret Ali'yi dünyaya getirdikten sonra tüm vaktini 7 aylık bebeğine ayıran oyuncu Hazal Kaya, setlere geri dönüyor. Müjdeli haberi Instagram hesabından veren Kaya, Aslı Kızmaz'ın yazdığı Benden Ne Olur kitabından uyarlanacak olan sinema filminde Sertab karakterini canlandıracağını belirtti.

"İKİ KADIN AYLARDIR DELİRİYOR"

Oyuncu, Kızmaz ile çekildiği bir kareyi paylaşarak şu ifadeleri kullandı: Fotoğrafta görmüş olduğunuz iki kadın aylardır şu fotoğrafı paylaşıp, şu açıklamayı yapmak için deliriyor, günah. Aslı, "Kitabı bir okusana" dediğinden itibaren 'Sertab’ı ben oynayacağım" diyordum.

"BAŞKASI OYNAYACAK DİYE HASETLENİYORDUM"

"Üstüne hamile kaldım, başkası oynayacak diye hasetlenirken film ertelendi. (Gözüm kalır, benimle iyi geçinin) Neyse sonuç olarak Setab benim arkadaşlar. Ben oynayacağım. Nasıl kutlayacağımızı bilemiyoruz. 'Benden Ne Olur' yakında sette."



