Hazal Kaya'dan hamilelik açıklaması

Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, rol aldığı ‘Bizim Hikaye’ dizisinin bu yaz final yapacağı hatırlatılan Hazal Kaya, “Yaz programı belli mi?” sorusuna “Şu an için program yapmadık. Duruma göre bakacağız” diye yanıt verdi.

"HAMİLELİĞİ SİZ UYDURUYORSUNUZ"

Ali Atay ile evli olan ve iki aylık hamile olduğu iddia edilen Kaya, gazetecilerin “Doğum yaklaşıyor” açıklamasına üzerine, “Onu siz uyduruyorsunuz. Kolay gelsin” şeklinde karşılık verdi. Kaya, doğum için Los Angelas’a gideceği söylentilerini de yanıtsız bırakarak kafaları karıştırdı.

"NE GEREK VAR BEKLEMEYE?"

Aşk-ı Memnu, Adını Feriha Koydum, Bizim Hikaye gibi birçok projede yer alan Hazal Kaya, Ali Atay ile düğününün ardından mutluluğunu takipçileriyle paylaşmıştı. Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma şu notu düşmüştü:

Evet nereden başlasam, nasıl anlatsam? Üst üste üzücü bir takım olayları birlikte güçlenerek atlattıktan sonra dedik ki 'Ne yaz düğünü ya, ne gerek var beklemeye!' Önce yurt dışında ufak bir ekiple planladığımız düğünü sonra bir çok sebeple İstanbul’a almak zorunda kaldık. İyi ki öyle olmuş. En büyük isteğim salonun çiçek bahçesi gibi kokmasıydı. Aynı kokuyu hediye de etmek istedim, evde her kokladığımızda bu şahane güne dönmemizi sağlamaktı amacım. Hayalimin ötesinde kokuyordu salon, ne kadar teşekkür etsem az! Ve bizimle birlikte kendi düğünleriymiş gibi oynayan şahane misafirlerimiz, ne kadar kalabalık bir ailemiz olduğunu gördük. Sizi çok seviyoruz, çok şanslıyız!