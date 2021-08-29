Hazal Kaya'yı gören tanıyamadı

Güzel oyuncu Hazal Kaya, yeni projesi için imaj değişikliği yaparak saçlarını boyattı. Güzel oyuncu son halini Instagram hesabından paylaştı.

Adını Feriha Koydum, Aşkı Memnu gibi televizyona damga vuran yapımlarda boy gösteren Hazal Kaya, yeni projesi için saç rengini değiştirdi. Başarılı oyuncu, 2019 yılında oğlu Fikret Ali’yi kucağına aldıktan sonra ekranlardan uzak kalmıştı. Son olarak Bizim Hikaye dizisinde boy gösteren oyuncu, yeni projesiyle ekrana dönmeye hazırlanıyor.

Medyapım’ın masasında olan Oasis dizisinde oynayacağı konuşulan Hazal Kaya, radikal bir değişiklik yaparak saç rengini değiştirdi. Güzel oyuncu son halini Instagram hesabından paylaştı. Hazal Kaya fotoğrafını, “Sizce ben “çok yorgunum abi deli gibi tatil yapıp bütün kış yatıcam!” diyip asla tatile gidemeden diziye başlamış mıyımdır?” notuyla paylaştı. Hazal Kaya’nın hayranları, oyuncunun fotoğrafına beğeni yağdırdı.