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  3. 17 Mayıs 2020 01:06

Hazal Kaya’yı güldüren paylaşım

Bebeği Fikret Ali'yle birlikte olduğu ve sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafa eşi Ali Atay'ın montajlanarak eklenmesi, ünlü oyuncu Hazal Kaya'yı güldürdü. Fotoğrafla ilgili yorum yapan Kaya, "Hiç hoş değil yapmayın" ifadesini kullandı.

Hazal Kaya’yı güldüren paylaşım
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Ünlü oyuncular Hazal Kaya ile Ali Atay, mutlu süren evliliklerini Kasım 2019’da bir bebekle taçlandırmış, ilk oğulları Fikret Ali’yi kucaklarına almıştı.

Ünlü oyuncu Hazal Kaya, doğumdan günler sonra oğlu Fikret Ali’yle çekilmiş fotoğrafını ilk kez sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Bebek Fikret Ali’nin yüzüne eklenen Ali Atay fotoğrafı ise ünlü oyuncuyu güldürdü. Instagram hesabından yapılan montajlı fotoğrafı paylaşan Kaya, “Arkadaşlar bi şey dicem… Hoş değil ya… AHAHAHHHAHAHAAHAHAHAHAH Hiç hoş değil yapmayın yagskdgskahal” ifadesini kullandı.

 

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