Hazal Kaya’yı güldüren paylaşım

Ünlü oyuncular Hazal Kaya ile Ali Atay, mutlu süren evliliklerini Kasım 2019’da bir bebekle taçlandırmış, ilk oğulları Fikret Ali’yi kucaklarına almıştı.

Ünlü oyuncu Hazal Kaya, doğumdan günler sonra oğlu Fikret Ali’yle çekilmiş fotoğrafını ilk kez sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Bebek Fikret Ali’nin yüzüne eklenen Ali Atay fotoğrafı ise ünlü oyuncuyu güldürdü. Instagram hesabından yapılan montajlı fotoğrafı paylaşan Kaya, “Arkadaşlar bi şey dicem… Hoş değil ya… AHAHAHHHAHAHAAHAHAHAHAH Hiç hoş değil yapmayın yagskdgskahal” ifadesini kullandı.