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  3. 26 Ekim 2019 15:44

Hazal Mesudiyeli annesini dövdü !

Bir dönem Ali Ağaoğlu’nun sevgilisi olan, iş insanı Cengiz Mesudiyeli’nin kızı Hazal Mesudiyeli, annesini dövdü. Anne, karakola sığındı. Birbirlerinden şikayetçi olan anne-kız, mahkemede hesaplaşacak

Hazal Mesudiyeli annesini dövdü !
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Bir dönem kendisinden 40 yaş büyük iş insanı Ali Ağaoğlu ile ilişki yaşayan Hazal Mesudiyeli'nin annesini dövdüğü ortaya çıktı.

İş insanı Cengiz Mesudiyeli'nin kızı olan genç kadın, 20 Mayıs günü annesi Nilgün Özbay ile tartışmaya başladı.

'Öleceksin'

Günaydın'da yer alan habere göre, 25 yaşındaki Mesudiyeli eve alkollü halde geldiği için kendisine kızan annesini yere yatırdı. Mesudiyeli, saatlerce tokat atıp yumrukladığı annesini 'Öleceksin o...' diye tehdit etti.

3.5 yıl hapis istendi

54 yaşındaki anne, 155 Polis İmdat'ı aradı. Hastaneye giden anne, tedavisinin ardından kızından şikayetçi oldu. Savcılık, dayak olayıyla ilgili soruşturma başlattı.

'Bu evde sığıntısın, benim kölemsin'

İfadesi alınan Mesudiyeli, annesinin kendisine "Bu evde sığıntısın, benim kölemsin" diye hakaret ettiğini anlattı. Bunun üzerine anneye de dava açıldı. Anne-kız, hakaret ve basit yaralama suçlarından 3.5'ar yıl hapis istemiyle yargılanacak.

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