  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Hazar Ergüçlü ''Bahar gelsin'' diyerek paylaştığı pozlarla olay oldu

Hazar Ergüçlü ''Bahar gelsin'' diyerek paylaştığı pozlarla olay oldu

Şimdilerde Alev Alev' dizisinde rol alan ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü sosyal medyadan paylaştığı pozlarla gündeme bomba gibi düştü.

Alev Alev dizisinde 'Çiçek' karakterine hayat veren oyuncu Hazar Ergüçlü, ailesini ziyaret etmek için Kıbrıs'a gitmişti. Ergüçlü, salgın nedeniyle uzun süredir ayrı kaldığı annesi Neşe Ergüçlü ve babası Süleyman Ergüçlü ile bol bol hasret giderip İstanbul'daki sete geri döndü.

BEĞENİ YAĞDI
Ergüçlü'nün seyahatinden beyaz bir body ile paylaştığı poz ise sosyal medyayı kasıp kavurdu. Güzel oyuncunun sütyen giymeyi tercih etmediği ise dikkatli kullanıcıların gözünden kaçmadı. "Bahar gelsin artık" notuyla fotoğraflarını paylaşan Ergüçlü'nün fotoğrafı yoruma kapattığı görüldü.

İşte Hazar'ın olay olan o pozları:



KORONA NEDENİYLE ÇEKİMLERE ARA VERİLDİ
Öte yandan Demet Evgar, Dilan Çiçek Deniz, Hazar Ergüçlü ve Cihangir Ceyhan'ın rol aldığı Alev Alev dizisinin setinde koronavirüs paniği yaşandı. Sette yapılan Kovid-19 testleri sonucunda 22 kişinin koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı. Çekimlere ara verildi.

Etiketler Hazar Ergüçlü bahar sosyal medya
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbul sise teslim!
Korkutan görüntü! Yağmurdan sonra bu hale geldi!
Uzman isimden ürküten açıklama: Tam kapanma olmazsa...
İzin verildi! 2 bin yıllık antik kent gün yüzüne çıkıyor
Uzman isimden turizm kentleri için ''tam kapanma'' çağrısı
Diyanet'ten 81 ile talimat! İşte Ramazan ayı için alınan kararlar
2023'te Ay'a gönderilecek: İlk ateşleme tamam!
Metropoll'ün zam anketinde dikkat çeken sonuçlar
Hande Erçel'in ev hali sosyal medyayı salladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi! Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak?