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Hedef gösterilen Tarkan'dan rest: ''Ben susarım ama şarkılarım rahat durmaz''

Hedef gösterilen Tarkan'dan rest: ''Ben susarım ama şarkılarım rahat durmaz''
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AK Partili Konya Büyükşehir Belediyesi’ne ait hayvan barınağındaki vahşete verdiği tepki sonrasında kimilerinin hedef gösterdiği ünlü şarkıcı Tarkan "Ben susarım ama şarkılarım rahat durmaz" dedi.

Şarkıcı Tarkan, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla Konya Büyükşehir Belediyesi’ne ait hayvan barınağında bir görevlinin elindeki kürekle bir köpeğin başına vurarak katletmesine tepki gösterdi.

Tarkan'ın paylaşımı, kimi sosyal medya kullanıcıları tarafından hedef gösterildi. Tarkan ise Instagram üzerinden paylaştığı gönderiye "Ben beni bilirim. Beni bilen de iyi bilir. Ha, ben susarım ama şarkılarım rahat durmaz" notunu düştü: 

"Söz gümüşse sükut altındır. Ben beni bilirim. Beni bilen de iyi bilir. O da bana yeter. Susarım o yüzden. Ha, ben susarım ama şarkılarım rahat durmaz."

 

Etiketler tarkan ben susarım şarkılarım rahat durmaz tepki linç
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