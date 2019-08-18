Heidi Klum üstsüz fotoğrafını paylaştı

46 yaşındaki Alman süper model Heidi Klum, bir buçuk yıldır birlikte olduğu 29 yaşındaki müzisyen Tom Kaulitz ile gizlice evlendi. Şimdilerde eşiyle balayında olan cesur model, Instagram hesabından üstsüz fotoğrafını paylaştı.

Sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Heidi Klum, cüretkar bir paylaşım daha yaptı. 46 yaşındaki süper model bugün Instagram hesabından "Tüm gördüğün su" notuyla üstsüz bir fotoğraf paylaştı.

Modelin cesur paylaşımı 1 saatte 116 bin kişi tarafından beğenilirken 2 binin üzerinde yorum aldı.