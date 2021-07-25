Helin Avşar'dan banyoda bikinili poz
eçtiğimiz günlerde bikinisinin altına giydiği spor ayakkabıyla takipçilerini şaşırtan Helin Avşar, yine verdiği poz ile gündeme geldi.
Helin Avşar, sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde bikinisinin altına giydiği spor ayakkabıyla takipçilerini şaşırtan Avşar'dan bir poz daha geldi.
BANYODA BİKİNİLİ POZ
44 yaşındaki Avşar, banyoda bikinili karesini Instagram hesabından yayınladı. Beyaz bikini giyip, kahve içen Avşar, "Günaydın" yazarak, kalp emojisi koydu.
FİZİĞİYLE DİKKAT ÇEKTİ
Ayvalık'ta ablası Hülya Avşar'ın yazlığında olan Avşar'ın düzgün fiziği dikkat çekti.
İşte Helin Avşar'ın banyo pozu…
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