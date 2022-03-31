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  3. Her şeyi itiraf etti: Sevda Demirel cinsiyet değiştiren Neslihan Doğrusöz'den neden ayrıldı?

Her şeyi itiraf etti: Sevda Demirel cinsiyet değiştiren Neslihan Doğrusöz'den neden ayrıldı?

Her şeyi itiraf etti: Sevda Demirel cinsiyet değiştiren Neslihan Doğrusöz'den neden ayrıldı?

Sevda Demirel bir dönem yarışma programına katılan ve ardından cinsiyet değiştirerek adını Doruk Doğrusöz ile aşk yaşamıştı. Sevda Demirel, canlı yayında önemli itiraflarda bulundu.

Sevda Demirel, İşte Benim Stilim yarışmasıyla adını duyuran Neslihan Doğrusöz cinsiyet değiştirip Doruk Doğrusöz olduktan sonra bu isimle aşk yaşamıştı. Cinsel hayatına kadar her detayı anlatan Sevda Demirel daha sonra ise sevgilisinden ayrılmıştı. Söylemezsem Olmaz canlı yayınına konuk olan Sevda Demirel Doruk Doğrusöz'den neden ayrıldığını açıkladı.

Sevda Demirel canlı yayında Doruk Doğrusöz'e resmen ilan-ı aşk etti ve şunları söyledi:

"Doruk'tan sonra kimse olmadı. Onu çok sevdim hayatıma giren erkeklerin en delikanlısıydı. Her şey belden aşağı yaşanmıyor. Lastiği en son Doruk patlattı, yayın yaptığım mecranın ailesinin sahibi bana 'hayatım' dedi diye beni terk etti. O çok çapkın benden sonra da kadınlarla oldu."

GELEN MESAJLARI ANLATTI
Doruk Doğrusöz'den 2. 5 ay önce ayrıldığını söyleyen Sevda Demirel "Onun cinsiyetiyle ilgili yorum yapan kadınlar aynı kadınlar DM'den ona yürüyorlardı" itirafında bulundu.

Sevda Demirel kendisini trans bireylere benzetenlere de yanıt vererek "Ben kadınım. O zaman Hatice de uzun ve trans" dedi.

Etiketler Sevda Demirel Neslihan Doğrusöz aşk
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