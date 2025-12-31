Her yaz başı suya düşen Fedon bu sefer kara düştü
Her yıl havalar ısınır ısınmaz soluğu sahil kenarında alıp Bodrum'un serin sularına atarak yaz sezonunu açan Fedon bu sefer de kara düşerek yeni yılı kutladı...
Efsane şarkıcı Fedon her yaz başı yaptığı "Fedon suya düştü" paylaşımlarına bu sene yeni bir soluk katarak kışı selamladı.
Fedon'un kendince yaptığı kışa merhaba etkinliği sosyal medyayı salladı.
Çünkü her yaz başı Bodrum'da denize atlayıp "Fedon suya düştü" diyen ünlü şarkıcı bu sefer kara düşerek herkesi şaşırttı.
