  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Her yaz başı suya düşerdi bu sefer kara düştü!

Her yaz başı suya düşen Fedon bu sefer kara düştü

Güncelleme:

Her yıl havalar ısınır ısınmaz soluğu sahil kenarında alıp Bodrum'un serin sularına atarak yaz sezonunu açan Fedon bu sefer de kara düşerek yeni yılı kutladı...

Efsane şarkıcı Fedon her yaz başı yaptığı "Fedon suya düştü" paylaşımlarına bu sene yeni bir soluk katarak kışı selamladı.

Fedon'un kendince yaptığı kışa merhaba etkinliği sosyal medyayı salladı.

Çünkü her yaz başı Bodrum'da denize atlayıp "Fedon suya düştü" diyen ünlü şarkıcı bu sefer kara düşerek herkesi şaşırttı.

Bu Haberleri Kaçırma...

Dört gündür kayıp olarak aranan Elif'ten ilk iz bulundu
Dört gündür kayıp olarak aranan Elif'ten ilk iz bulundu
2026 yılının zamlı MTV tutarları belli oldu! Kim ne kadar ödeyecek?
2026 yılının zamlı MTV tutarları belli oldu! Kim ne kadar ödeyecek?
500 yıllık gelenek: Kuyularda mufaza edip, yazın dağıtacaklar
500 yıllık gelenek: Kuyularda mufaza edip, yazın dağıtacaklar
ÇELİKKUBBE'de bir aşama daha tamam: HİSAR-A göreve hazır!
ÇELİKKUBBE'de bir aşama daha tamam: HİSAR-A göreve hazır!
Meteoroloji'den 42 il için yoğun kar yağışı ve fırtına uyarısı
Meteoroloji'den 42 il için yoğun kar yağışı ve fırtına uyarısı
2026 yılında milyonlarca emekliye ve memura 7 kötü haber birden!
2026 yılında milyonlarca emekliye ve memura 7 kötü haber birden!
İnci Taneleri Dilber'in dans şovuyla geri dönüyor!
İnci Taneleri Dilber'in dans şovuyla geri dönüyor!
2025'in yıldızı altın ve gümüşte rüzgar tersine döndü
2025'in yıldızı altın ve gümüşte rüzgar tersine döndü
Etiketler fedon kara düştü fedon kara düştü
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
500 yıllık gelenek: Kuyularda mufaza edip, yazın dağıtacaklar 500 yıllık gelenek: Kuyularda mufaza edip, yazın dağıtacaklar İnci Taneleri Dilber'in dans şovuyla geri dönüyor! İnci Taneleri Dilber'in dans şovuyla geri dönüyor! İstanbul'un kar hasreti sona erdi: Lapa lapa kar yağdı! İstanbul'un kar hasreti sona erdi: Lapa lapa kar yağdı! Dört gündür kayıp olarak aranan Elif'ten ilk iz bulundu Dört gündür kayıp olarak aranan Elif'ten ilk iz bulundu İslam Memiş 2026 yılı yatırım sepetini açıkladı: Altın ve gümüş sepet dışında! İslam Memiş 2026 yılı yatırım sepetini açıkladı: Altın ve gümüş sepet dışında! Özgür Özel'den genel başkanlara yeni yıl telefonu: Sadece tek partiyi aramadı Özgür Özel'den genel başkanlara yeni yıl telefonu: Sadece tek partiyi aramadı Köprü ve otoyol ücretlerine yeni yıl zammı! Köprü ve otoyol ücretlerine yeni yıl zammı! 2025'in yıldızı altın ve gümüşte rüzgar tersine döndü 2025'in yıldızı altın ve gümüşte rüzgar tersine döndü 2026 yılının zamlı MTV tutarları belli oldu! Kim ne kadar ödeyecek? 2026 yılının zamlı MTV tutarları belli oldu! Kim ne kadar ödeyecek? İstanbul'da ünlülerin müdavimi olduğu mekanlara kapatma kararı! İstanbul'da ünlülerin müdavimi olduğu mekanlara kapatma kararı!
Erdoğan mı, İmamoğlu mu? Son seçimi bilen şirket yılın son anketini açıkladı Erdoğan mı, İmamoğlu mu? Son seçimi bilen şirket yılın son anketini açıkladı Meteoroloji'den 42 il için yoğun kar yağışı ve fırtına uyarısı Meteoroloji'den 42 il için yoğun kar yağışı ve fırtına uyarısı Galatasaray'ın taraftar grubu UltrAslan'dan Cem Küçük'e çok sert ifadeler! Galatasaray'ın taraftar grubu UltrAslan'dan Cem Küçük'e çok sert ifadeler! Emeklinin yeni yıl şoku! Emeklilerin maaşına prim ve GSS kesintileri başlıyor! Emeklinin yeni yıl şoku! Emeklilerin maaşına prim ve GSS kesintileri başlıyor! 2026 yılında milyonlarca emekliye ve memura 7 kötü haber birden! 2026 yılında milyonlarca emekliye ve memura 7 kötü haber birden! Kırtasiyede taciz rezaleti! Görüntüler sosyal medyada infial yarattı Kırtasiyede taciz rezaleti! Görüntüler sosyal medyada infial yarattı 500 milyon TL'lik vurgun! TMO'yu dolandıran depo sahibi yurt dışına kaçtı 500 milyon TL'lik vurgun! TMO'yu dolandıran depo sahibi yurt dışına kaçtı Resmen açıklandı: Fenerbahçe kongreye gidiyor! Seçim tarihi belli oldu Resmen açıklandı: Fenerbahçe kongreye gidiyor! Seçim tarihi belli oldu İtirafçı olmak isteyen Mehmet Akif Ersoy'un anlattıkları yetmedi! İtirafçı olmak isteyen Mehmet Akif Ersoy'un anlattıkları yetmedi! Türkiye'nin yarım asırlık bir devi daha iflas etti! Türkiye'nin yarım asırlık bir devi daha iflas etti!