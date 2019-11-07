''Her Yerde Sen'' dizisi final yapıyor

FOX TV'nin sevilen dizisi "Her Yerde Sen" izleyicilerini üzecek haber geldi. Başrollerini Furkan Andıç ve Aybüke Pusat'ın paylaştığı dizi için final kararı alındı. Dizi, 3 hafta sonra, 23'üncü bölümde final yapacak.

Karga Seven Pictures'ın FOX için çektiği "Her Yerde Sen" için final kararı alındı. Başrolünü Furkan Andıç ve Aybüke Pusat'ın başrolünü oynadığı dizi, 20 hafta boyunca seyirciyle buluşmuştu.

EN İYİ ROMANTİK KOMEDİ DİZİ ÖDÜLÜ'NÜN SAHİBİ OLMUŞTU

Dizinin 23. bölümde ekrana veda edeceği öğrenildi. Dizi dün akşam düzenlenen Magazin Gazetecileri Derneği Altın Objektif Ödül Töreni'nde de "En İyi Romantik Komedi Dizi Ödülü"nün de sahibi olmuştu.