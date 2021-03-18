Hercai hayranlarını üzecek haber! Diziden ayrılıyor

Ebru Şahin ve Akın Akınözü'nün başrollerini paylaştığı Hercai'de, bir ayrılık daha yaşanacağı gündeme geldi.

Hercai'de flaş bir ayrılık daha yaşanıyor. Ebru Şahin ve Akın Akınözü'yü aynı projede buluşturan diziye Ahmet Kayakesen, Ahmet Tansu Taşanlar ve Oya Unustası veda etmişti. Dizide Hazar Şadoğlu karakterine can veren ünlü oyuncu Serhat Tutumluer projeden ayrılacak. Usta oyuncu ilk bölümünden beri dizide yer alıyordu. TV100