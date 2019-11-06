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  3. 06 Kasım 2019 15:32

Hercai'nin yıldızı Akın Akınözü, sevgilisiyle görüntülendi

Hercai dizisinin başrol oyuncusu Akın Akınözü, önceki gün sevgilisi Sandra Pastemalciyan ile alışveriş merkezinde görüntülendi.

Hercai'nin yıldızı Akın Akınözü, sevgilisiyle görüntülendi
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ATV ekranlarında yayınlanmaya başladığı günden itibaren büyük bir ilgiyle izlenen Hercai dizisinin başrol oyuncusu Akın Akınözü, gözlerden uzak ilişki yaşadığı sevgilisiyle görüntülendi.

SEVGİLİSİYLE ALIŞVERİŞ YAPTI
Snob Magazin'de yer alan habere göre: Dizide Miran Aslanbey karakterini oynayan başarılı oyuncu, Sevgilisi Sandra Pestemalciyan el ele alışveriş yaptı. Sempatik tavırlarıyla dikkat çeken Akınözü, hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Oyuncu, fotoğraf çektirmek için yanına gelen hayranlarını kırmayarak yakından ilgilendi.

Akın Akınözü'nün sevgilisi Sandra Pestemalciyan, İstanbul Teknik Üniversitesi ekonomi mezunudur. 24 yaşındaki Pestemalciyan'ın ayrıca New York'daki bir üniversiteden de diploması bulunuyor.

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