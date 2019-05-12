''HerŞeyÇokGüzelOlacak'' diyen Cahit Berkay'a ödülünü vermediler

Berkay, SESAM tarafından ‘Türk Sinemasını Geleceğe Taşıyanlar’ adlı ödül gecesinde ödül almak üzere davet edildiğini, ancak daha sonra aranarak ‘konuşma süreleri yetmez’ denilerek ödülünün iki ay sonraki başka bir törende verileceğinin söylendiğini belirtti.

Berkay, attığı tweet dizisinde, ödülünün, 7 Mayıs’ta #herşeyçokgüzelolacak hashtag’iyle yaptığı paylaşım yüzünden verilmediğini söyledi.

İmamoğlu’nun YSK’nın seçimi iptal etme kararının ardından yaptığı konuşmada sanatçılar dahil herkesi ‘konuşma’ya çağırması üzerine birçok ünlü Twitter’da #HerŞeyÇokGüzelOlacak etiketiyle paylaşım yapmıştı.

Berkay yaşananları paylaşımlarıyla anlattı:

Arkadaşlar,

Rahatsız olduğum bir konuda biraz zamanınızı alacağım. Türkiye Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği tarafından “Türk Sinemasını Geleceğe Taşıyanlar” adlı ödül gecesinde ödül almak üzere davet edilmiştim. pic.twitter.com/RnMmPcqf2g — Cahit Berkay (@cahit_berkay) May 11, 2019

Arkadaşlar,

Rahatsız olduğum bir konuda biraz zamanınızı alacağım. Türkiye Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği tarafından “Türk Sinemasını Geleceğe Taşıyanlar” adlı ödül gecesinde ödül almak üzere davet edilmiştim. pic.twitter.com/RnMmPcqf2g — Cahit Berkay (@cahit_berkay) May 11, 2019

Sinema benim için ayrı bir tutku. Sinema ile ilgili etkinliklere katılmak da ayrı bir keyif. Davetiye gelince de haliyle mutlu oldum. pic.twitter.com/h3gdidPuF2 — Cahit Berkay (@cahit_berkay) May 11, 2019

Bu yaştan sonra paraymış şöhretmiş pek umrumda değil. Ama ne yalan söyleyeyim sevilmek, hatırlanmak şımartılmak hoşuma gidiyor. Bu davetiye gelince de mutlu olmuştum. — Cahit Berkay (@cahit_berkay) May 11, 2019

Bana layık görülen hiç bir ödülü geri çevirmedim, yıllar boyunca aldığım her ödülü evde itinayla saklıyorum. Yanlış anlaşılmasın ödül meraklısı falan değilim. Ödülü verenlere saygımdan yapıyorum. pic.twitter.com/rvSHPZI4dY — Cahit Berkay (@cahit_berkay) May 11, 2019