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  3. 12 Mayıs 2019 09:15

''HerŞeyÇokGüzelOlacak'' diyen Cahit Berkay'a ödülünü vermediler

Usta sanatçı Cahit Berkay, Ekrem İmamoğlu'na destek verdiği #HerŞeyÇokGüzelOlacak paylaşımı nedeniyle, Türkiye Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği (SESAM) tarafından törene çağrıldığı halde ödülünün verilmediğini açıkladı.

''HerŞeyÇokGüzelOlacak'' diyen Cahit Berkay'a ödülünü vermediler
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Berkay, SESAM tarafından ‘Türk Sinemasını Geleceğe Taşıyanlar’ adlı ödül gecesinde ödül almak üzere davet edildiğini, ancak daha sonra aranarak ‘konuşma süreleri yetmez’ denilerek ödülünün iki ay sonraki başka bir törende verileceğinin söylendiğini belirtti.

Berkay, attığı tweet dizisinde, ödülünün, 7 Mayıs’ta #herşeyçokgüzelolacak hashtag’iyle yaptığı paylaşım yüzünden verilmediğini söyledi.

İmamoğlu’nun YSK’nın seçimi iptal etme kararının ardından yaptığı konuşmada sanatçılar dahil herkesi ‘konuşma’ya çağırması üzerine birçok ünlü Twitter’da #HerŞeyÇokGüzelOlacak etiketiyle paylaşım yapmıştı.

Berkay yaşananları paylaşımlarıyla anlattı:

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