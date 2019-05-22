Hikmet Survivor adasından diskalifiye olacak mı ?

Sunucu Sakis Tanimanidis, "Survivor'ı meşgul eden bir konu hakkında konuşacağım. Biliyorsunuz ki önemli bir konu. Gördüğünüz üzere Hikmet konseyde ve beyaz takımda değil" dedi.

Tedavinin sürdüğünü belirten Yunan sunucu, "Hikmet hala hastanede ve henüz ne biz ne de doktorlar geri gelip gelmyeceğini bilmiyoruz" ifadelerini kullandı.

Sakis, daha sonra yarışmacı Seda Ocak'a, "Adadaki yaşamınız Hikmet'siz nasıl değişti?" sorusunu yöneltti.

Başarılı yarışmacı, "Alışmadığımız bir durum. Takımımızda en çok sesi çıkan adam şu anda yok. Hikmet'in ekstra neşesi, siniri ve gürültüsü var. Survivor'a dönebilir mi bilmiyorum" şeklinde konuştu.

"Yarışmasa bile yanımızda olmasını isteriz. Hem yarışmacı hem de bir antrenör. Onun için en hayırlısı olsun. Çünkü bu beden ona Survivor dışında da lazım."

Bora Edin, "Eğer Hikmet dönmezse ne olur?" sorusunu, "Çok önemli bir oyuncu. Dışarıdaki hayatı da Survivor'a çok benziyor. Kendisiyle iki aydır konuşmuyoruz. Hakkını da asla yiyemem. Çok yarımsever birisi, herkese yardımcı olmayı seviyor" şeklinde cevapladı.

"Hikmet son 10 yılın en yetenekli yarışmacılarından biri. Çok yetenekli elleri var. Olaylara bakış açısı da çok farklı, işin doğrusu bu."

Survivor'da bu hafta dokunulmazlığı kaybeden beyaz takımda Afroditi ve Ria eleme adayı olmuştu. Yarışmaya veda eden isim Ria Kolovou oldu.