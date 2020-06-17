Hilal Altınbilek iş adamıyla görüntülendi

Hilal Altınbilek, koronavirüs salgını sebebiyle günlerdir evinden çıkmıyordu ki normalleşmeyle beraber kendisini Bodrum'a attı. Geçtiğimiz gün sere serpe güneşlenirken görüntülenen Altınbilek, bu kez Türkbükü’nde tekneyle gezintiye çıktı.

Hilal Altınbilek, teknede ise yalnız değildi. Başarılı oyuncu, teknede iş adamı David Nahmiyas ile beraber görüntülendi. İkili uzun süre sohbet etti. İki ismin bir aradayken çekilen fotoğrafı, sosyal medyada bolca konuşuldu.

Geçtiğimiz gün de Güvercinlik'te bir plajda görüntülenen Altınbilek, düzgün fiziğiyle tüm dikkatleri üzerine toplamış ve cep telefonunu bir an olsun elinden düşürmemesi de dikkat çekmişti.

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