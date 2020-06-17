  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. 17 Haziran 2020 13:33

Hilal Altınbilek iş adamıyla görüntülendi

ATV'de yayımlanan Br Zamanlar Çukurova dizisinde Züleyha karakterine hayat veren Hilal Altınbilek, Bodrum'da bir teknede iş adamıyla beraber görüntülendi.

Hilal Altınbilek iş adamıyla görüntülendi
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Haberin Foto Galerisi

Hilal Altınbilek bikini sezonunu açtı Hilal Altınbilek bikini sezonunu açtı

Hilal Altınbilek, koronavirüs salgını sebebiyle günlerdir evinden çıkmıyordu ki normalleşmeyle beraber kendisini Bodrum'a attı. Geçtiğimiz gün sere serpe güneşlenirken görüntülenen Altınbilek, bu kez Türkbükü’nde tekneyle gezintiye çıktı.

Hilal Altınbilek, teknede ise yalnız değildi. Başarılı oyuncu, teknede iş adamı David Nahmiyas ile beraber görüntülendi. İkili uzun süre sohbet etti. İki ismin bir aradayken çekilen fotoğrafı, sosyal medyada bolca konuşuldu.

Geçtiğimiz gün de Güvercinlik'te bir plajda görüntülenen Altınbilek, düzgün fiziğiyle tüm dikkatleri üzerine toplamış ve cep telefonunu bir an olsun elinden düşürmemesi de dikkat çekmişti.

Hilal Altınbilek bikini sezonunu açtıHilal Altınbilek bikini sezonunu açtı

 

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
iş adamı , tatil , tekne , hilal altınbilek
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM