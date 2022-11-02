Hilal Altın’dan ''Zamanında'' söylenen şarkı…

Son dönemlerin dikkat çeken seslerinden olan Hilal Altın, yeni klibi ‘’Zamanında…’’ ile müzikseverlerin karşısına çıktı. Altın’ın klibi sosyal mecrada en çok paylaşılan şarkıların arasına girmeyi başardı.

Merhum sanatçı Hüseyin Altın’ın kızı Hilal Altın da babasının izinden gidiyor. Yaptığı yüzlerce beste ve yanık sesiyle müzik dünyasına ismini kazıyan Hüseyin Altın’ın kızı Hilal Altın, sahne performansındaki başarısını yeni klibiyle taçlandırdı.

Babası Hüseyin Altın’ın meşhur ettiği “Zamanında…” adlı şarkıyı seslendiren Hilal Altın’ın klibini Can Bilgidağ çekti. DMC etiketiyle yayımlanan klip kısa sürede büyük ilgi gördü. Özkan Meydan’ın modern bir düzenleme yaptığı ‘’Zamanında’’ başta TikTok olmak üzere tüm sosyal mecrada en çok paylaşılan şarkılar arasına girdi.

“HERKES BU ŞARKIYI BEKLİYORMUŞ…’’

Şarkının yeniden yapılan düzenlemesinin ilgi görmesinden büyük mutluluk duyduğunu söyleyen Hilal Altın, “Sanki herkes bu şarkıyı bekliyormuş… Binlerce paylaşım, binlerce mesaj, binlerce beğeni var. Demek ki; şarkıyı tam ‘Zamanında’ söylemişim” ifadesini kullandı. Şarkısının Türkiye’nin önde gelen radyolarında yayımlanmaya başlandığını da belirten Altın, bundan duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.

Önümüzdeki günlerde sahne çalışmalarına ağırlık vereceğini ve yeni bir düzenleme ile müzikseverlerin karşısına çıkacağını söyleyen Hilal Altın, “Zamanı gelen diğer şarkıları da sırasıyla okuyacağım” dedi