Hintli aktör koronavirüse yenildi

Koronavirüs salgınının yeni merkezi Hindistan'da 35 yaşındaki ünlü aktör Rahul Vohra, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Koronavirüs pandemisinden en çok etkilenen ülkelerin başında gelen Hindistan'dan acı haberler gelmeye devam ediyor.

35 yaşındaki Hintli aktör ve vlogger Rahul Vohra virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Vohra hastane yatağından çekilen son videosunda gördüğü tıbbi bakımı eleştirmişti.

Oksijen maskesi ile çektiği videoda Vohra, 'Görevliyi çağırmaya çalışıyorsun ama gelmiyorlar. Bir saat veya daha fazla sürede gelirler ve yokluklarını bir şekilde yönetmeniz gerekir' ifadelerine yer vermişti.

Ünlü oyuncunun açıklamaları sonrası ülkedeki sağlık sisteminin durumu bir kez daha tartışmaya açıldı.