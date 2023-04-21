Hızlı ve Öfkeli 10 filminin Türkçe fragmanları yayınlandı

Mayıs ayının 3'üncü haftası vizyona girecek olan Hızlı ve Öfkeli efsanesinin onuncu filmi olan Hızlı ve Öfkeli 10 filminin Türkçe dublajlı ve Türkçe alt yazılı yeni fragmanlar paylaşıldı.

Hızlı ve Öfkeli Efsanesi’nin onuncu filmi olan Hızlı ve Öfkeli 10, sinemanın en önemli ve n popular global film serilerinden birinin son bölümlerini başlatıyor. Artık otuzuncu yılında ve hâlâ başladığı aynı çekirdek kadroyla ve karakterlerle güçlü bir şekilde ilerliyor.

Dom Toretto (Vin Diesel) ve ailesi birçok görevde ve birçok imkansızlıklarda yollarına çıkan tüm düşmanları zekice, cesurca ve hızlı sürüşleriyle yenmişti. Şimdi bugüne kadar karşılarına çıkan en ölümcül rakiple karşı karşıyalar: Geçmişin gölgelerinden çıkan, kan davasıyla beslenen ve bu aileyi parçalayıp Dom’un sevdiği her şeyi ve herkesi sonsuza dek yok etmeye kararlı, dehşet verici bir tehlike.

2011 yılının Hızlı ve Öfkeli 5 filminde Dom ve ekibi, Rio de Janeiro’daki bir köprünün üstünde Brezilyalı alçak uyuşturucu kralı Hernan Reyes’i ortadan kaldırıp krallığını yok etmişti. Ama bilmedikleri Reyes’in oğlu Dante’nin (Aquaman’den Jason Momoa) her şeye tanıklık ettiği ve son 12 yılını Dom’un yaptıklarının bedelini ödemesi için bir plan yaparak geçirdiğiydi.

Dante’nin planı, Dom’un ailesini Los Angeles’tan Roma’nın yeraltı mezarlarına, Brezilya’dan Londra’ya ve Portekiz’den Antarktika’ya kadar dağıtacak. Yeni müttefikler bulunacak ve eski düşmanlar yeniden ortaya çıkacak. Ama Dom 8 yaşındaki kendi oğlunun (Leo Abelo Perry, Black-ish) Dante’nin intikamının nihai hedefi olduğunu anlayınca her şey değişecek.

Yönetmenliğini Louis Leterrier’ın (Titanların Öfkesi, The Incredible Hulk) yaptığı Hızlı ve Öfkeli 10’da rollerine yeniden dönen oyuncular; Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris “Ludacris” Bridges, Nathalie Emmanuel, Jordana Brewster, Sung Kang, Jason Statham, John Cena, Scott Eastwood ve Oscar® ödüllü Helen Mirren, Oscar® ödüllü Charlize Theron ile.

Filmde ayrıca olağanüstü bir yeni oyuncu kadrosu yer alıyor; Oscar® ödüllü Brie Larson Büro’dan hain bir temsilci olan Tess rolünde, Alan Richtson (Reacher) Dom’un ekibini selefi Bay Nobody kadar sevmeyen Büro’nun yeni başkanı Aimes rolünde, Daniela Melchior (The Suicide Squad. İntihar Timi), Dom’un geçmişiyle güçlü bir bağlantısı olan Brezilyalı sokak yarışçısı rolünde ve efsanevi Oscar® ödüllü Rita Moreno, Dom ve Mia’nın büyükannesi Büyükanne Toretto rolünde.