  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Hızlı ve Öfkeli filmine sürpriz veda

Hızlı ve Öfkeli filmine sürpriz veda

Hızlı ve Öfkeli filmine sürpriz veda

Hızlı ve Öfkeli serisinin yeni filmi Fast X'in yönetmeni, Vin Diesel'i suçlayarak filmi çekmeyeceğini açıkladı.

Sinema sektörünün en popüler serilerinden birisi olan Hızlı ve Öfkeli'nin yeni filminin çekimleri devam ederken yönetmenin filmi bıraktığı öğrenildi.

Donanım Haber’in aktardığına göre, daha önce 5 farklı Hızlı ve Öfkeli filmini yöneten Justin Lin, geçtiğimiz haftalarda 10-20 milyon dolarlık bir ücretten vazgeçerek filmi bıraktığını açıkladı.
Justin Lin, Vin Diesel için şu yorumu yaptı: "Sürekli sete geç geliyor, sınırlarını bilmiyor ve sete geldiğinde formsuz geliyor."

Justin Lin'in filmi bırakmasının ardından filmin yönetmenliği için Louis Leterrier ile anlaşıldı. Louis Leterrier daha öncesinde The Incredible Hulk, Transporter 1 & 2, Now You See Me ve Clash of the Titans gibi filmleri yönetti.

Etiketler fast and furious fast x fast and furious fastx hızlı ve öfkeli 10 hızlı ve öfkeli fastx
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Ünlü psikolog Esra Ezmeci'ye gelen soru ''pes'' dedirtti
Rizeli esnaf ile Nagehan Alçı'nın Che Guevara tartışması: ''Özür dileyeceksiniz''
Türkiye'nin yaban hayatı fotokapana yansıdı
Johnny Depp'in eski eşi Amber Heard'in Elon Musk ve Cara Delevingne ile grup seks kaydı ortaya çıktı
CHP'li vekil paylaştı: Balıklıgöl'de korkunç manzara!
Erdoğan'ın ''Türkiye'nin Soros'uydu'' dediği Osman Kavala sessizliğini bozdu
ABD Merkez Bankası FED'ten 22 yıl sonra bir ilk!
Bodrum'a tarihinin en büyük yolcu gemisi geldi
Araç sahipleri dikkat! 1 lira indirim geliyor
Erkeklerde cinsel hayatı bitiren ''neden'' bulundu