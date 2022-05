Hızlı ve Öfkeli filmine sürpriz veda

Hızlı ve Öfkeli serisinin yeni filmi Fast X'in yönetmeni, Vin Diesel'i suçlayarak filmi çekmeyeceğini açıkladı.

Sinema sektörünün en popüler serilerinden birisi olan Hızlı ve Öfkeli'nin yeni filminin çekimleri devam ederken yönetmenin filmi bıraktığı öğrenildi.

Donanım Haber’in aktardığına göre, daha önce 5 farklı Hızlı ve Öfkeli filmini yöneten Justin Lin, geçtiğimiz haftalarda 10-20 milyon dolarlık bir ücretten vazgeçerek filmi bıraktığını açıkladı.

Justin Lin, Vin Diesel için şu yorumu yaptı: "Sürekli sete geç geliyor, sınırlarını bilmiyor ve sete geldiğinde formsuz geliyor."

Justin Lin'in filmi bırakmasının ardından filmin yönetmenliği için Louis Leterrier ile anlaşıldı. Louis Leterrier daha öncesinde The Incredible Hulk, Transporter 1 & 2, Now You See Me ve Clash of the Titans gibi filmleri yönetti.