Hollywood efsanesi Robert Redford hayatını kaybetti

Amerikalı oyuncu ve yönetmen Robert Redford, 89 yaşında yaşamını yitirdi.

ABD sinemasının yaşayan en büyük isimlerinden oyuncu ve Oscar ödüllü yönetmen Robert Redford, 89 yaşında hayatını kaybetti. Redford'un ölüm nedeni ise açıklanmadı.

Redford'un halkla ilişkiler sorumlusu Cindi Berger, ABD basınına yaptığı açıklamada, "Robert Redford, 16 Eylül 2025'te Utah dağlarındaki Sundance'teki evinde, çok sevdiği ve sevdikleriyle çevrili olduğu yerde hayata veda etti. Çok özlenecek" dedi.

DHA