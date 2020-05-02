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  3. 02 Mayıs 2020 11:52

Hollywood yılıdızı Harrison Ford'a soruşturma açıldı

Uçak pilotluğu tutkusuyla tanınan ve daha önce defalarca yaşadığı tehlikelerle gündeme Hollywood yıldızı Harrison Ford hakkında soruşturma başlatıldı. Kaynak: Hollywood yılıdızı Harrison Ford'a soruşturma açıldı

Hollywood yılıdızı Harrison Ford'a soruşturma açıldı
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Uçak kullanmaya 1960’lı yıllarda başlayan ve 1999’da bir helikoptere çarpan, 2000'de acil iniş sırasında uçağını parçalayan, 2015 yılında Santa Monica’da golf sahasına düşen ve 2017'de yanlış iniş nedeniyle soruşturma geçiren Harrison Ford yine hatasıyla gündemde...

Sinema tarihinin en sevilen serileri arasında yer alan Indiana Jones ile beyaz perdeye geri dönmeye hazırlanan 77 yaşındaki oyuncunun, Güney Kaliforniya Havalimanı'nda başka bir uçak piste iniş yaptığı sırada, piste yanlış alçalma yaptığını belirlendi.

Olayda kaza yaşanmasa da Federal Havacılık İdaresi (FAA), Harisson Ford hakkında soruşturma başlattı.

Indiana Jones ve Star Wars filmlerinin yıldızının hatasını kabul etti ve özür diledi.

Ford’un avukatı yaptığı açıklamada, ünlü oyuncunun hava trafik kontrolünden talimat aldığını ancak yanlış duyduğunu açıkladı.

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soruşturma , Harrison Ford
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