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House Of The Dragon’dan bir fragman daha

House Of The Dragon’dan bir fragman daha

İzlenme rekorları kıran Game of Thrones serisinin öncesini anlatan House Of The Dragon dizisinden yeni fragman geldi.

Yaklaşık iki yıl önce final yapan Game of Thrones (Taht Oyunları) serisinin 300 yıl öncesini anlatan "House of the Dragon" dizisinden fragman yayınlandı. 21 Ağustos 2022'de izleyicilerle buluşacak olan dizi, HBO Max'te yayınlanacak. 

İlk sezonu 10 bölümden oluşacak dizide, "Doctor Who" dizisiyle tanınan oyuncu Matt Smith, Daemon Targaryen karakterini üstlenirken, Emma D’Arcy de onun yeğeni olan Rhaenyra Targaryen’i canlandırıyor. Paddy Considine, Viserys Targaryen’i oynarken, Rhys Ifans da Otto Hightower’a hayat veriyor.

George R. R. Martin’in 'Buz ve Ateşin Şarkısı' (A Song of Ice and Fire) kitap serisinden uyarlanan "House of the Dragon", Targaryen ailesine odaklanıyor. Kitapların yazarı George R. R. Martin ve Ryan J. Condal’ın kaleminden çıkan dizinin yapımcılığını ise Condal ve yönetmen Miguel Sapochnik üstleniyor. 

 

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