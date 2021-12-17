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How I Met Your Father dizisinden ilk fragman geldi

Yeni yılda izleyicisiyle buluşacak olan "How I Met Your Father" dizisinden ilk fragman yayınlandı.

"How I Met Your Mother" dizisinin farklı bir versiyonu olarak izleyicilerle buluşacak olan "How I Met Your Father" dizisinden ilk fragman yayınlandı. 

"How I Met Your Mother" dizisinin farklı bir versiyonu olarak izleyicilerle buluşacak olan dizi, kim olduklarını, hayattan ne istediklerini, flört uygulamaları ve sınırsız seçenekler çağında nasıl aşık olunacağını çözmenin ortasında olan Sophie ve arkadaş grubunun etrafında dönecek. Hilary Duff'ın Sophie karakterine hayat vereceği dizide, Francia Raisa Sophie'nin ev arkadaşı Valentina'yı; Tom Ainsley, Valentina'nın erkek arkadaşı Charlie'yi; Chris Lowell, Uber şoförlüğü yapan müzisyen Jesse'yi; Tien Tran Jesse'nin üvey kardeşi Ellen'ı; Kim Cattrall ise Sophie karakterinin yaşlı versiyonunu canlandıracak. 

How I Met Your Father, 18 Ocak 2022 tarihinde Hulu'da yayınlanmaya başlayacak.

 

 

Etiketler How I Met Your Mother How I Met Your Father fragman
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