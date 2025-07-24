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Hulk Hogan 71 yaşında hayatını kaybetti

Hulk Hogan 71 yaşında hayatını kaybetti
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Dünyaca ünlü Amerikan güreşi yıldızı ve oyuncu Hulk Hogan, geçirdiği kalp krizi sonucu 71 yaşında hayatını kaybetti.

Dünyaca ünlü Amerikan güreşi yıldızı ve oyuncu Hulk Hogan olarak bilinen Terry Gene Bollea, ABD'nin Florida eyaletinde bulunan evinde geçirdiği kalp krizi sonucu 71 yaşında hayatını kaybetti.

ABD basınında yer alan haberlerde, sağlık görevlilerin sabah saatlerinde gelen çağrı üzerine Hogan'ın evine gittiği ve Hogan'ın sedyeyle ambulansa taşıdığı ifade edildi.

Hogan'ın eşi Sky Hogan, birkaç hafta önce Hogan'ın komada olduğu yönündeki söylentileri yalanlamış ve geçirdiği ameliyatlardan sonra kalbinin "güçlü" olduğunu ifade etmişti.

ABD merkezli profesyonel güreş ve eğlence şirketi World Wrestling Entertainment (WWE), WWE Onur Listesi üyesi Hulk Hogan'ın vefatının üzüntüyle öğrendiklerini belirterek, "Popüler kültürün en tanınmış figürlerinden biri olan Hogan, WWE'nin 1980'lerde küresel tanınırlık kazanmasına yardımcı oldu. WWE, Hogan'ın ailesine, arkadaşlarına ve hayranlarına başsağlığı diliyor" dedi.

İHA

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Etiketler Amerikan güreşi yıldızı oyuncu Hulk Hogan kalp krizi
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