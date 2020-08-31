Hülya Avşar: ''Acun Ilıcalı'yı yatağıma attım''

Ilıcalı, Dominik Cumhuriyeti’nde çektiği Survivor 2020 ünlüler-gönüllüler yarışmasının finalinin ardından tatile başladı. Ilıcalı son olarak sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile İstanbul’dan taşınarak Ayvalık’a yerleşen Hülya Avşar’ı ziyaret etti. Avşar, muhabirlerin Acun Ilıcalı’ya Ayvalık’tan ev alıp almadığını sormalarının ardından Ilıcalı’nın Ayvalık’tan ev almadığını, ziyaretlerinde Avşar’ın evinde kaldığını söylemesi üzerine “Onu yatağıma attım” diyerek şaka yaptı.

“BİZİM İÇİN BİR KLASİK”

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Ayvalık’ı çok sevdiğini ve Hülya Avşar’ı ziyarete geldiğini belirterek, “Hülya ile geleneksel olarak her sene görüşüyoruz. Bu bizim için bir klasik. Ayvalık çok güzel ve karakteristik bir yer. Hülya’nın da yıllardan beri burada olmasının sebebini çok iyi anlıyorum. Burası kendine özgü bir yer. Benzeri çok olmayan bir yer. Ben denizden geldiğim için buranın denizi de çok güzel” dedi.

HÜLYA AVŞAR’DAN ÇOK KONUŞULACAK ‘YATAK’ ESPRİSİ

Hülya Avşar, Acun’un kendisine konuk olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Her geldiğinde gönlümü fethediyor. Bazen boğasım geliyor ama ona olan aşkım hiçbir zaman bitmeyecek” diye konuştu.

Muhabirin, “Acun Ilıcalı buradan bir ev aldı mı?” sorusunu cevaplayan Ilıcalı, “Hayır buradan bir ev almadım” dedi. Hülya Avşar da “Onun buradan ev almasına gerek yok. Bu ev onun” yanıtını verdi.

Hülya Avşar’ın evine 10 kere misafir olduğu ve orada uyuduğunu söyleyen Ilıcalı’ya, espri ile karşılık veren Avşar, “Evet onu yatağıma attım” diyerek masadakileri kahkahaya boğdu. Ayvalık’taki bu aile yemeğine Acun Ilıcalı’nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya’nın yanı sıra, Hülya Avşar’ın ablası Leyla Avşar ve kız kardeşi Helin Avşar yer aldı