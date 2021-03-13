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Hülya Avşar: ''Ben sapyoseksüelim''

Hülya Avşar, özel hayatıyla ilgili gazetecilerin yönelttiği soruları yanıtladı. "Ya ihtiyaç hissediyorsun diye abuk sabuk bir hayat yaşayacaksın, ya da karşına düzgün biri çıkana kadar bekleyeceksin" diyen Avşar, özgürlüğe de alıştığını söyledi. Avşar ayrıca, "Ben sapyoseksüelim zaten. Zeka benim için büyük bir güç" ifadesini kullandı.

Masumiyet dizisiyle ekrana dönen Hülya Avşar, bir hastanede arkadaşını ziyaret etti. Çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Avşar, hayatına kimseyi sokmamasının sebebini de anlattı.

TV100'de yer alan habere göre "Ya ihtiyaç hissediyorsun diye abuk sabuk bir hayat yaşayacaksın, ya da karşına düzgün biri çıkana kadar bekleyeceksin. Bir de ben çok alıştım, özgürlük çok güzel bir şey" diyen Avşar, şöyle devam etti:

"Para, seks... Bence özgürlük dünyanın en büyük mutluluğu. Bundan sonra kalk evlen... Onları unutun. Kafama göre birisi çıkarsa flört edebiliriz, hayatı yaşayabiliyoruz. Kızımı büyüttüm, herkesin kendine göre bir hayatı var.
Güçlü kadın olmak güzel bir şey de erkek de güçlü olmalı. Ben sapyoseksüelim zaten. Kesinlikle zeka. Zeka benim için büyük bir güç. Bunların hepsini bir araya getirecek biri varsa bana haber verin. Var tabii öyle karşıma çıkmış olanlar. Kaya'nın zekası mesela, müthiştir."

Etiketler Kaya Çilingiroğlu ilişki sapyoseksüel Cinsellik Hülya Avşar
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