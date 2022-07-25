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Hülya Avşar: Bill Gates'e sorun bakalım beni tanıyor mu?

Hülya Avşar: Bill Gates'e sorun bakalım beni tanıyor mu?

Şarkıcı Hülya Avşar, önceki gün Bodrum'da görüntülendi. Yalıkavak Marina'da objektiflere yansıyan Avşar, gazetecilerle sohbet etti

Şarkıcı Hülya Avşar geçtiğimiz gün konser için geldiği Bodrum Yalıkavak Marina'da köpeği 'Güllü' ile görüntülendi.

Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; bir restoranda yemek yiyen Avşar, muhabirlerin röportaj isteğine esprili yanıt verdi.

 Avşar, "Bugün ben sizinle röportaj yapacağım. Anlatın bakalım nasıl geçiyor Bodrum. Kimler gelip gidiyor?" diyerek gazetecilere takıldı.

Muhabirlerin, "Bill Gates'in teknesi burada" ifadesini kullanması üzerine Avşar, "Sorun bakalım Bill Gates'e beni tanıyor mu?" diyerek güldü. 

Habertürk

Etiketler hülya avşar bill gates
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