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Hülya Avşar bu sefer de muhabirin kalçalarını elledi

Ünlü oyuncu Hülya Avşar, yıllar önce kendi adını taşıyan televizyon programında dünyaca ünlü şarkıcı Ricky Martin'e yaptığı el şakasını bu sefer de bir magazin muhabirine yaptı.

Ünlü oyuncu Serkay Tütüncü ile Hülya Avşar’ın ‘Ricky Martin’ paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.
Ünlü oyuncu Serkay Tütüncü, set arasında Hülya Avşar’la birlikte bir paylaşımda bulundu.

Dizide Hülya Avşar’ın oğlunu canlandıran Tütüncü, yıllar önce sanatçının Ricky Martin’e yaptığı şakaya göndermede bulundu. Ünlü sanatçı Avşar ise bu şakayı devam ettirdi.

 

Etiketler hülya avşar ricky martin muhabir magazin muhabiri
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