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  3. 22 Ağustos 2020 13:45

Hülya Avşar da ''Bırakmam Seni'' dedi! İşte yaptığı bağış

Beşiktaş için başlatılan ''Bırakmam Seni'' kampanyasına katılan Hülya Avşar, sözünü yerine getirdi ve 50 bin TL bağışladığını duyurdu.

Hülya Avşar da ''Bırakmam Seni'' dedi! İşte yaptığı bağış
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Beşiktaş Kulübü'nün başlattığı 'Bırakmam Seni' kampanyası için Vodafone Park'ta düzenlenen ve Kanal D'den canlı yayınlanan destek gecesinde siyah beyazlılar 150 milyon TL bağış topladı. Gecede bağış yapanların arasında yer alan Hülya Avşar, bağış sözünü yerini getirdi.

"DİĞER VERİLEN SÖZLERİ BEKLİYORUZ"
Bağış ve SMS'lerle yaklaşık 150 milyon TL toplandığı açıklanmıştı. Şimdiye kadar toplam bağıştan sadece 10 milyon TL bankaya yatırıldığını öğrenen Hülya Avşar ise sözünü tuttu. Avşar, 50 bin TL'lik bağışının dekontunu sosyal medyadan şu notla paylaştı: "Diğer verilen sözleri de bekliyoruz."

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