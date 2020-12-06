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  3. 06 Aralık 2020 11:09

Hülya Avşar üstsüz paylaşımı ile sosyal medyayı salladı

Güzelliği ile yıllara meydan okuyan 55 yaşındaki Hülya Avşar yaptığı üstsüz paylaşım ile sosyal medyada olay oldu.

Hülya Avşar üstsüz paylaşımı ile sosyal medyayı salladı
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55 yaşındaki Hülya Avşar sosyal medyayı salladı. Güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken Hülya Avşar sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor.

Uzun ve kızıl saçlarıyla dikkatleri üzerine çeken Avşar üstsüz pozunu paylaştı.

Sosyal medyayı sık kullanan ünlülerin başında gelen Hülya Avşar son fotoğrafıyla adeta yıllara meydan okudu. Fotoğrafı paylaştığı andan itibaren binlerce beğeni alan Hülya Avşar'ın saçları ise dikkatlerden kaçmadı.

 

55 yaşındaki Avşar kızının paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni yağdı.

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