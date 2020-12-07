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  3. 07 Aralık 2020 11:59

Hülya Avşar ve Mehmet Aslantuğ 25 yıl sonra yeniden birarada

FOX TV'de 'Yaş 19' izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Kadrosunda Hülya Avşar ve Mehmet Aslantuğ'un yer aldığı dizinin yönetmen koltuğunda Ömür Atay oturacak.

Hülya Avşar ve Mehmet Aslantuğ 25 yıl sonra yeniden birarada
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Hülya Avşar ve Mehmet Aslantuğ, 25 yıl önce “Bir Kadının Anatomisi” filminde birlikte rol aldıktan sonra , “Yaş 19” dizisinin kadrosunda yeniden buluştular.

Gazetemag'in haberine göre, Gold Film’in yapımcılığını, yönetmenliğini Ömür Atay’ın üstlendiği Sırma Yanık’ın ise senaryosunu yazdığı “Yaşı 19” dizisinin kadrosunda Deniz Çakır, Fikret Kuşkan, Tolga Güleç gibi ünlü isimler yer alıyor.

"Defne ile Son Gece ismi" ile duyurulan, daha sonra "Yaşı 19" olarak değiştirilen yeni dizi yakında FOX TV’de. 
 
 

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