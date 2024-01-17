Hülya Avşar'dan 2. simit vakası: ''Fazla zenginlik zarar veriyor''

Önceki sene yaptığı "gerekirse simit yenecek" açıklamasıyla tepkileri üzerine çeken Hülya Avşar, İstanbul boğazındaki lüks balık restoranının çıkışında bu sefer de "fazla zenginlik zarar veriyor" açıklamasını yaptı.

Hülya Avşar’ın, magazin muhabirlerinin "Ekonominin sanatçılara nasıl yansıması oluyor?" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

Avşar verdiği yanıtta, "Ekonomik krizin herkese ve her kesime mutlaka yansıması oluyor. Benim bildiğim bir tek şey var. Türkiye'de hatta şimdiki duruma göre dünyada eğer hayattaysan, mutlaka bu tür günleri, bu zamanları öngörüp biraz daha farklı yaşam çizmek lazım. Ayağımızı yorganımıza göre uzatmalıyız. Bu saatten sonra simit mi yiyeceğiz falan diyorlar. Gerekirse yenecek ama bugünler de biraz kolay atlatılacak. Biraz bizim bu işi, insanlar olarak bireysel halletmemiz gerekir diye düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı.

"Gerekirse simit yenecek ama bugünler de biraz kolay atlatılacak" açıklaması hala gündemdeki yerini koruyan Avşar kızı bu sefer de yaptığı "zenginlik" yorumuyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Hülya Avşar, İstanbul Sarıyer’de bulunan bir balık restoranından kızı Zehra Çilingiroğlu’yla birlikte çıkarken görüntülendi.

Avşar, kızının doğum günü için yemek yediklerini dile getirdi. Yeni yaşından beklentileri sorulan Zehra Çilingiroğlu ailesi ile sağlık mutluluk ve huzur dileklerinde bulundu.

Muhabirlerle ayaküstü sohbet eden Hülya Avşar ise, "Çok fazla zenginliğin insana zarar verdiğini düşünüyorum. Ailen ve yaşayabildiğin kadar paran olması yeterli, mutluluk budur" dedi.