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Hülya Avşar'dan Çin aşısı esprisi

Nişantaşı trafiğinde görüntülenen Hülya Avşar, Sinovac aşısı yaptırdığını söyleyerek "Çin aşısı olunca gözlerim çekildi" ifadelerini kullandı.

FOX TV ekranlarında yayınlanan Masumiyet dizisinde başrol oynayan Hülya Avşar, Nişantaşı trafiğinde görüntülendi. Araç kullanırken bir yandan bir şeyler atıştıran Avşar, yanına gelen muhabirlerle sohbet etti.

Masumiyet dizisinin final yapmasıyla ilgili ünlü oyuncu, "Biraz pahalı bir yapımdı. Güzel bir dijital film gibi oldu. 13 bölüm kısa ve güzeldi" diye konuştu.

"ÇİN AŞISI OLUNCA GÖZLERİM ÇEKİLDİ"
Avşar, Uçankuş'a yaptığı açıklamada birinci doz koronavirüs aşısını olduğunu da söyledi. Çin aşısı Sinovac yaptırdığını açıklayan Avşar, elleriyle gözlerini çekik yaparak "Çin aşısı yaptırdım. O yüzden gözlerim bak nasıl çekik duruyor. Çin aşısı olmayın, sonra böyle oluyorsunuz" diyerek espri yaptı.

Etiketler hülya avşar çin aşısı itiraf
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