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  3. 28 Haziran 2017 13:23

Hülya Avşar'dan kadınları kızdıracak açıklama

Eski eşi Kaya Çilingiroğlu tarafından Feraye Tanyolaç'la aldatılan Hülya Avşar yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Hülya Avşar'dan kadınları kızdıracak açıklama
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Hülya Avşar'dan kafalarda soru işareti bırakacak bir açıklama geldi. ‘Güzel kadınlar da aldatılır’ tartışmasına hemcinslerinin dikkatini çeken bir açıklama yapan Avşar kızı bu açıklamasıyla çok konuşulacağa benziyor.

Hülya Avşar'dan gündem yaratacak bir açıklama geldi. Eski eşi Kaya Çilingiroğlu tarafından Feraye Tanyolaç'la aldatılan Avşar Kızı, ihanetin nedenlerini açıklarken yeni bir tartışmanın da fitilini ateşledi.

Avşar Kızı, ‘Güzel kadınlar da aldatılır' konusuna hemcinslerini kızdıracak açıklamalarda bulundu.

Aldatılmakla ilgili en büyük madalyayı kendisinin kazandığını söyleyen ünlü isim ardından şunları ekledi: "Kadın istemediği zaman zor aldatılır gibi geliyor. Yani her şey kadınlarda bitiyor. İlgi, sevgi, o anki eşinle paylaşımın falan vs… Güzel kadınlarda aldatılabiliyor. Bunun nedeni yanındaki adam ona ders mi vermek istiyor bilmiyorum ama bu çok derin bir konu… Ama aldatılır…"

Kaya Çilingiroğlu'ndan Hülya avşar itirafıKaya Çilingiroğlu'ndan Hülya avşar itirafı

 

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