Hülya Avşar'dan Meryem Uzerli'ye tepki çeken soru

YouTube'ta yaptığı bir Hülya Avşar Sohbeti adlı programda ünlü isimleri ağırlayan Hülya Avşar konuğu Meryem Uzerli'ye soru sormak isterken büyük bir pot kırdı.

Hülya Avşar'ın Youtube'ta yayınlanan Bir Hülya Avşar Sohbeti programının bu haftaki konuğu Muhteşem Yüzyıl dizisindeki Hürrem Sultan rolüyle hayatımıza giren ve o gün bugündür magazin gündeminden düşmeyen Meryem Uzerli'ydi.

Hülya Avşar kısa bir süre önce "Biriyle beraber olup onunla hayatının sonuna kadar birlikte olunca başarı mı oluyor? Ya da ayrılınca başarısız mı? Bence aşkta başarı yok." açıklamaları ile dikkatleri üzerine çeken Meryem Uzerli'ye soru sorarken büyük bir pot kırdı.

Hülya Avşar, Meryem Uzerli'ye önce "Neden evlenmediler seninle?" diye sordu. Ardından sorduğu sorunun farkına varıp "yani seni niye kaçırdılar" diyerek toparlamaya çalışsa da iş işten geçmişti.

Hülya Avşar'ın sorusu karşısında büyük bir şok yaşayan Meryem Uzerli ise kamera karşısında alışık olduğumuz o kibarlığı ve sakin ses tonu ile bu soruya şöyle yanıt verdi:

"O benimle evlenmediler değil. Bazen hayat seni yaşıyor bazen sen hayatı yaşıyorsun. Bir dönem hayat beni yaşadı. En önemli şey bana göre hataları bilmeyerek yapmak"