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Hülya Avşar'dan plajda şezlong sporu paylaşımı olay oldu

Yaz tatili sezonunu açan Hülya Avşar'ın plajda şezlong üzerinde çekilmiş bu görüntülerine sosyal medyada beğeni yağdı.

58 yaşındaki Hülya Avşar sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşuldu. Ünlü isim, o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi ve siyah bikinisiyle güneşlendiği anları takipçilerinin beğenisine sundu.

Şezlong pozlarıyla gündem olan Avşar, fit haliyle dikkat çekti. Spora olan düşkünlüğüyle bulunan ünlü şarkıcı, güneşlenirken de esneme hareketleri yapmayı ihmal etmedi.

Avşar paylaşımının altına “50 dk yüzme, üzerine esneme ve beni çaktırmadan çeken asistanım, yayınlayan da ben” notunu düştü.

Hülya Avşar'ı görenler "Yaşına rağmen taş gibi", "Gereksiz hareketler" yorumları yaparak ikiye bölündü.

Etiketler şezlong sporu plaj yaz sezonu siyah bikini bikini hülya avşar video
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