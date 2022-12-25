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Hülya Avşar'dan yeni klibine olay yorum: Çıplaklık hissi veriyor olabilir

Hülya Avşar'dan yeni klibine olay yorum: Çıplaklık hissi veriyor olabilir
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Son çektiği kliple magazin dünyasında çok konuşulan Hülya Avşar'dan o kiple ilgili yeni bir açıklama geldi.

Hülya Avşar, zamanını geçirdiği Ayvalık'ta gazetecilere yeni klibi ile ilgili açıklamada bulundu. Muhabirlerin, 'Yeni klibiniz çok konuşuldu" demesi üzerine Avşar kızı, "Aslında orda çıplaklık yok. Çıplaklık hissi veriyor olabilir" dedi.

Ayvalık'ta zamanını geçiren Hülya Avşar, gazetecilere konuştu. Avşar, "Tatile geldim, fırsat buldukça kaçıyorum. 2023, her zamanki gibi sağlık, sıhhat, anı yaşayabilmeyi öğrenmek, güzel düşünmeyi ve bakmayı bilmek önemli. Bunları getirsin" dedi. Avşar'a 'Yeni klibiniz çok konuşuldu" hatırlatması yapılınca görüşlerini açıklayan Hülya Avşar, "Aslında orda çıplaklık yok. Çıplaklık hissi veriyor olabilir. Dengelemek lazım, çok severek ve bilerek yaptım. Seviyorum da klibimi" dedi.

Zaman zaman farklı şehirlerde konserlere çıkacağını söyleyen Avşar, yeni film ve dizi tekliflerinin olduğunu da söyledi.

Etiketler hülya avşar klip
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