Hülya Darcan kızı Zeynep Korel'i ölümle mi tehdit etti ?

Zeynep Korel daha önce, "Amerika’da temizlikçilik yaparak geçimini sağlıyor" haberleri ile gündeme bomba gibi düşmüştü. Ünlü oyuncu Bergüzar Korel’in ablası, yine ünlü oyuncular Hülya Darcan ve Tanju Korel’in büyük kızı olan Zeynep Korel, geçtiğimiz günlerde de annesinden 30’lu yaşlarında şiddet gördüğü haberleri ile gündeme gelmişti.



Yeni ortaya çıkan iddialara göre Zeynep Korel; babası Tanju Korel’in ölümünün ardından, babasından kalan ve annesinin yaşadığı evde kalmak istediğini annesine söyleyince, şiddet gördü. Oysaki bir küçük çocuğu ile yaşamak istediği o evde Zeynep Korel’in de yasal olarak hakkı vardı.

Zeynep Korel'in avukatı Esennur Ezgi, Magazin Noteri adlı YouTube programına bağlanarak Zeynep Korel'in son durumu hakkında çok konuşulacak çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Bergüzar Korel'in ablasınınevlere temizliğe gittiği ortaya çıktı

HÜLYA DARCAN'IN OTURDUĞU EV İZALE-İ ŞUYU İLE SATILACAK

Usta gazeteci Ali Eyüboğlu ile başarılı haberci İlkay Buharalı’nın birlikte hazırlayıp sundukları “Magazin Noteri” programına bağlanan Avukat Esennur Ezgi, öncelikle Zeynep Korel'in, babası Tanju Korel'in mirasından hiç pay almadığı iddialarını yanıtladı.

Ezgi, "Zeynep Korel babası vefat ettikten sonra mirastan hiç pay almadı ve yüklü miktardaki payını annesi Hülya Darcan ile kardeşi Bergüzar Korel’e bıraktı. Hatta şu an Hülya Hanım'ın Ulus'ta oturduğu ev de Tanju Korel'den miras. Annesi Hülya Darcan'ın yaptığı maddi yardımlar Zeynep Korel için değil kızı içindi. İki tarafı uzlaştırmak istedik ancak Hülya Darcan ve Bergüzar Korel anlaşmak istemediler. Zeynep Hanım yine miras payını istemedi ama ben avukatı olarak hak talebinde bulunacağım. Gerekirse Zeynep Korel’in hakkını alabilmesi için İzale-i Şuyu Davası (Ortaklığın Giderilmesi Davası) açacağız. " ifadelerini kullandı.

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KARDEŞİNE DE DAVA AÇIYOR

Zeynep Korel'in avukatı Esennur Ezgi; müvekkili Zeynep Korel’in tek talebinin, itibarının iade edilmesi ve hakkında çıkan yalan haberler ile ilgili anne Hülya Darcan ile kız kardeş Bergüzar Korel’in gerekli açıklamaları yapmaları olduğunu belirterek, karşı tarafın asla uzlaşmaya yaklaşmadığını ifade etti.

HÜLYA DARCAN KIZINI ÖLÜMLE Mİ TEHDİT ETTİ?

Avukat Esennur Ezgi’den gündemi sarsacak bir açıklama geldi! Seren Serengil’den Serdar Ortaç’a yıllardır pek çok ünlü müvekkilin avukatlığını üstlenen Ezgi, “Magazin Noteri”nde Hülya Darcan’ın hem kendisini hem de Zeynep Korel’i tehdit ettiğini açıkladı.

İşte, o açıklama:

"Annesi Hülya Darcan'ı da defalarca kez aradım, kendisi iki kez bana “Zeynep'in ve kızının hayatının tehlikede” olduğunu söyleyip telefonu kapattı. Kendisini bir kez daha aradım ancak telefonu kapalıydı. 'Hayatı tehlikede nasıl bir söylem, ne amaçla söylendi? Aralık ayında Zeynep Hanım'ın kızı, anneannesi Hülya Darcan'ı ziyarete gelecekti. Bu söylemden sonra nasıl gelsin? Kendisi ayrıca benim için 'çakılacaksın yere.' ifadesini kullandı. Bu konuşma sırasında yanımda tanıklarım da vardı ve savcılığa suç duyurusunda bulunacağız."