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  3. 08 Haziran 2017 07:29

Hülya Koçyiğit: Benim ilacım Selim

22 Mayıs'ta kanser ameliyatı geçiren Hülya Koçyiğit hızla iyileşiyor.

Hülya Koçyiğit: Benim ilacım Selim
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Akciğer kanseri teşhisi konan ve 22 Mayıs’ta Amerika’da, Presbyterian Hospital’da ameliyat olan Hülya Koçyiğit zor günlerini geride bırakıyor. Sanatçı, kendisini bir an bile yalnız bırakmayan 49 yıllık eşi Selim Soydan’ın moral desteğiyle hızla iyileşiyor.

Bir haftanın sonunda hastaneden taburcu edilen Koçyiğit, şu açıklamayı yaptı: “Selim, bu zor süreçte hep gözlerimin içine baktı, hep elimi tuttu. Onun nefesini bile hissetmek bana iyi geldi. İnanıyorum ki sevgi de ilaçlar kadar önemli.”

Soydan ise şöyle dedi: “Hülya’nın elini tuttuğum, onun sıcaklığını hissettiğim an dünyalar benim oluyor. Hülya benim birtanem. Can cana bu hastalığın üstesinden geleceğiz.”

ameliyat , hülya koçyiğit , kanser