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  3. 01 Haziran 2017 09:48

Hülya Koçyiğit iyi haberi kendisi verdi

Hülya Koçyiğit, New York’taki ameliyatının ardından sevenlerine iyi olduğunun müjdesini vererek, hislerini anlatan bir de fotoğrafını paylaştı

Hülya Koçyiğit iyi haberi kendisi verdi
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New York’da akciğerindeki kanserli bölge nedeniyle ameliyat edilen usta sanatçı Hülya Koçyiğit, sosyal medya hesabından hayranlarına iyi haberler verdi.

Koçyiğit, Instagram hesabımda hislerini anlatan bir fotoğrafına da yer verdi. Paylaşımında çok iyi hissettiğini ifade eden Koçtiyiğit, "Bu fotoğrafı şu anki hislerimi yansıttığı için paylaşmak istedim. Çünkü bugün, bu fotoğraftaki gibi gülümseyerek, umutla bakıyorum yeni güne ve ameliyatımdan sonra ilk kez bu kadar iyi hissediyorum. Bu duyguda payınız çok büyük. Hepinize çok teşekkür ediyor ve güzel günler diliyorum. İyi ki varsınız" dedi.

instagram , ameliyat , abd , hülya koçyiğit , kanser