Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Demirağ'ın bikinili Dubai pozlarına tepki yağdı

Türk sinemasının efsane ismi Hülya Koçyiğit’in torunu Aslışah Demirağ Alkoçlar, Orta Doğu’da tansiyonun zirve yaptığı ve gökyüzünde füzelerin uçuştuğu dakikalarda Dubai’den paylaştığı plaj fotoğraflarıyla sosyal medyanın şimşeklerini üzerine çekti. Bölge halkı sığınaklara koşarken gelen bu "tatil" pozları, "duyarsızlık" eleştirilerini de beraberinde getirdi.

Orta Doğu’da patlak veren savaşın etkileri turizm merkezi Dubai’de de yakından hissedilirken, cemiyet hayatının ünlü ismi Aslışah Demirağ’ın sosyal medya hamlesi büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi. Hülya Koçyiğit’in torunu olan Demirağ, şehrin üzerinden füzelerin geçtiği ve sirenlerin çaldığı dakikalarda plajdan fotoğraflar paylaştı. Patlama Sesleri Arasında Tatil Pozları İran’ın gerçekleştirdiği füze ve İHA saldırıları nedeniyle Dubai semalarında patlamalar yaşanırken, birçok ünlü isim ve turist şehirden kaçmanın yollarını aramaya başladı. Ancak o anlarda Dubai’de olan Aslışah Demirağ, hiçbir şey olmamışçasına deniz kıyısında verdiği pozları takipçileriyle paylaştı. Aslışah Demirağ'ın paylaşımları sosyal medyada tartışma konusu oldu.