İbo Show hayranlarını üzecek karar

9 yıl aradan sonra ekranlara dönen İbrahim Tatlıses'in sunduğu İbo Show programının yayından kaldırıldığı iddia edildi.

İbrahim Tatlıses yaşadığı silahlı saldırı sonucu ekranlardan uzak bir süre uzak kalmıştı. Saldırı sonucu bir yanı felç olan Tatlıses, yıllar sonra İbo Show programı ile ekranlara geri dönüş yapmıştı.

Her Cumartesi birbirinden özel konuklarıyla evlere misafir olan ve reytinglerde en çok izlenen yayınlar arasında giren İbo Show için sürpriz karar çıktı.

İddialara göre İbo Show gelecek sezonda artık ekranlarda olmayacak.

Tatlıses'in eski eşi hakkında kullandığı sözler ve muhafazakar kesimin bu durumdan rahatsız olduğu, bu nedenle İbo Show'un yayından kaldırıldığı iddia edildi.

Yapım şirketinden ve Tatlıses'ten bu konu hakkında ise henüz bir açıklama gelmedi.

TATLISES NE DEMİŞTİ?

Adalet Sara, Babalar Günü'nde, "Bugün Babalar Günü’ymüş… Hangi babaların günü kutlu olsun; Anneden öksüzüne anne olmuş, çıkarına uçkuruna el uğruna evladını feda etmeyenlerin! Kız-oğlan, üvey-öz ayrımı yapma-dan sevgisini kuruşunu pay edenlerin… ‘Namus davası’ diye annesine, kızına, karısına hayatı zindan etmeyenlerin! Evladının derdiyle dertlenen, mutluluğuyla mutlananların. Kendisi ferahlık içinde, evladını bedbahtlıkla yaşatmayanların. Kendisinin olmasa da, baba şefkatiyle evladıymış gibi evlat büyütenlerin. Bugün Babalar Günü’ymüş… Hangi babaların günü kutlu olsun? Hayat yükü omuzunda olan… Babadan yetim kalmışların, baba gibi baba olanların ve… Baba gibi annelerin günü kutlu olsun." ifadelerini kullanarak göndermede bulundu.

"7 TANE DÜKKAN BATIRDI!"

Eski eşinin paylaşımın ardından ünlü türkücü, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Adalet Sara'yı da eleştiren Tatlıses, "45 senedir ayrılmışım, 45 senedir maaş ödüyorum. Bir maaş ödemesem şirketi karıştırıyorlar. Oğluna yedi dükkan verdim, hepsini batırmış neyin helalliği. Benim hiçbir evladım mağdur olmamıştır, hiçbir evladımı mağdur etmedim. Ben hiçbir kadını mağdur etmem. Ben Adalet Hanım'dan 45 senedir ayrıyım bir tek dini nikahımız düşmemiştir. O oğlum dediğim var ya Ahmet… En büyük ihaneti yapan o 7 tane dükkân verdim. En güzel dükkanları batırdı, istediği her yeri verdim. Benden ne istedilerse verdim daha ne yapayım. Varımı yoğumu veriyorum, yine kurtulamıyorum. 70 yaşında adam sahneye çıkıyorum. Ne zaman çıktım, para kazanmaya başladım yine başladılar… Canıma yetti artık. Sağlığımla mı uğraşayım onlarla mı uğraşayım ne yapayım artık. Merhamet edin bana biraz…" dedi.