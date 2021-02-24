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  3. 24 Şubat 2021 10:43

İbo Show'a rakip geliyor: Şarkılar Bizi Söyler

Sibel Can ile Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici’nin sunacağı Şarkılar Bizi Söyler programı yayın hayatına başlamaya hazırlanıyor. İbo Show'a rakip olarak gelecek Şarkılar Bizi Söyler, ünlü sanatçıların yaşamı, şarkıları, ailesi ve dostları, sürprizlerle beraber seyircisini ağırlamaya hazırlanıyor.

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Türk müziğinde önemli çalışmalara imza atan Sibel Can ve Hakan Altun ikilisinin sunuculuğunu üstleneceği ve Hüsnü Şenlendirici'nin de klarnetteki ustalığını konuşturarak müzik şöleni yapacağı Şarkılar Bizi Söyler programı İbo Show'a rakip olarak gelmeye hazırlanıyor.

YARIN BAŞLIYOR
Yaşamını müziğe adayan ve seslendirdiği müzik parçalarıyla hafızalarda kalıcı bir iz bırakan duayenlerinin hayatları, hem şarkıların ve hem de bestelerin hikayeleri, fantezi müziğin buğulu sesi Sibel Can ve Hakan Altun’un kendine has yorumuyla hayat bulacağı Şarkılar Bizi Söyler 25 Ocak Şubat Perşembe tarihinde Kanal D ekranlarında yayına girecek.

 Yapımcılığında Polat Yağcı’nın ve yürütücü yapımcılığında ise Hülya Sepken’in bulunacağı Poll Production imzasıyla Kanal D'de izleyici kitlesine keyifli dakikalar yaşatacak Şarkılar Bizi Söyler programının yapımcısı duygularını şu sözler eşliğinde paylaştı: 

“Yeni bir yolculuğa çıkıyoruz… Geçmişimize, kökümüze, anılarımıza, çocukluğumuza, sevdamıza, hüznümüze, acılarımıza… Tabi ki heyecanlıyız.”
 
İbo Show'a rakip olarak gelecek şarkılar Bizi Söyler programının yayıncı kuruluş tarafından paylaşılan tanıtım fragmanı kısa bir zaman içerisinde yoğun ilgi gördü. Seyircisi ekran macerasına başlangıç yapmasını merak ve sabırsızlık içerisinde beklediğine yönelik yorumlarda bulunurken, tanıtım fragmanı Yeşilçam dünyasının en fazla sevilen ve akıllardan silinmeyen filmi Selvi Boylum Al Yazmalım'a benzetildi.

 

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