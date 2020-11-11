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  3. 11 Kasım 2020 14:49

İbo Show'un yayın tarihi belli oldu

İzmir'de 30 Ekim'de meydana gelen deprem nedeniyle yayın tarihi ertelenen İbo Show, 14 Kasım'da ilk bölümüyle ekrana gelecek.

İbo Show'un yayın tarihi belli oldu
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İmparator lakaplı İbrahim Tatlıses, 9 yıl aradan sonra İbo Show ile ekrana geri dönüyor. Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya'nın üstlendiği İbo Show, ilk bölümüyle 14 Kasım Cumartesi 20.00'de Star TV'de yayınlanacak.

SİBEL CAN VE TATLISES DÜET YAPIYOR
Yıllar önce geçirdiği kaza sonrası müzik kariyerine ara veren İbrahim Tatlıses, yeni programında yeniden şarkı söyleyecek. İlk fragmanın yayınlandığı programda Tatlıses ile Sibel Can düet yapıyor.

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