İbrahim Çelikkol karakolluk oldu

Oyuncu ibrahim Çelikkol, 6 arkadaşıyla gittiği eğlence mekanında kavga etti. Muğla Akyaka'da tatil yapan oyuncu, gürültü yaptıkları gerekçesiyle kendisini uyaran işletmeciyi 6 arkadaşıyla birlikte dövdü.

TEKME TOKAT KAVGA ÇIKTI

Yeni Asır'dan Adem Ülker'in haberine göre; Olay, gece geç saatlerde Ula'nın turistik Akyaka beldesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Bahadır Kılınç, ruhsatsız olduğu için kapalı olan restoranının önünde otururken, yan restoranda aralarında İbrahim Çelikkol'un da bulunduğu grubu, gürültü yaptıkları gerekçesiyle uyardı. Alkollü oldukları öğrenilen Çelikkol ve beraberindekiler Kılınç'ı tekme tokat dövdü.

BELEDİYE BAŞKANININ OĞLU KURTARDI

Bu esnada olay yerinin yakınında bulunan Ula Belediye Başkanı'nın oğlu tarafından dayakçı gurubun elinden kurtarılan Bahadır Kılınç, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Elmacık kemiğinin kırıldığı, burun kemiğinin de çatladığı tespit edilen Kılınç'ın şikayeti üzerine Çelikkol ve beraberindekiler jandarma tarafından gözaltına alındı.

GECEYİ KARAKOLDA GEÇİRDİLER

Sabaha kadar karakolda tutulan Çelikkol ve yanındakiler, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Daha öncede adı kavgaya karışan ünlü oyuncu olay hakkında kendisine sorulan soruları yanıtsız bıraktı.

"BAHADIR'I ÇELİKKOL'UN ELİNDEN KURTARMIŞ"

Ula Belediye Başkanı İsmail Akkaya, olayın kendileriyle ilgisinin olmadığını söyledi. Akkaya, "Bahadır Kılınç'ın darp edildiğini gören oğlum Kağan olaya müdahale etmiş. Alkollü olan Çelikkol ve arkadaşlarının elinden Bahadır'ı kurtarmış ve hastaneye götürmüş. Kendisi arkadaşı olur kavgayla ilgisi sadece bundan ibarettir" diyerek açıklamada bulundu.