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  1. 29 Nisan 2017 15:14

İbrahim Erkal'ın ailesinden sürpriz karar

Bundan 17 gün önce evinin otoparkında baygın halde bulunan ve apar topar hastaneye kaldırılan İbrahim Erkal'ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

İbrahim Erkal'ın ailesinden sürpriz karar
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Kulağının arkasında yırtık bulunması sebebiyle polisin de soruşturma başlattığı olay 12 Nisan’da Erkal’ın yaşadığı evin otoparkında gerçekleşti. Arkadaşlarıyla buluşmak üzere gittiği bir mekanın çıkışında oranın valesi yardımıyla evine dönen İbrahim Erkal daha sonra bayılmış ve yaklaşık bir saat sonra bulunmuştu. Uzun bir süredir tedavisine Ulus’ta özel bir hastanede devam edilen İbrahim Erkal’ın ailesinden dikkat çekici bir hamle geldi.

 
HASTANEYİ DEĞİŞTİRDİLER

Erkal’ın sağlık durumu hakkında özellikle sanal alemde yayılan öldü dedikodularından bir hayli yıpranan ailesi komadaki İbrahim Erkal hakkında şaşırtıcı bir karar verdi. Erkal’ın tedavisi bundan böyle kamu hastanesinde devam edecek. Sanatçının sağlık durumu sonucu medikal tedavisinin yoğun bakım şartlarında sürdürülmesine karar verilirken, şu an için ek bir cerrahi girişim planlamasının bulunmadığı ve Erkal’ın yakınlarının da konuya ilişkin bilgilendirildiği öğrenildi. Erkal’ın beyninde ödem oluştuğundan dolayı ikinci bir ameliyat gerçekleşmemişti.

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