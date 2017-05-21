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  3. 21 Mayıs 2017 10:08

İbrahim Tatlıses 13 milyon liraya hayır dedi

İbrahim Tatlıses, bir kanaldan gelen program teklifini reddetti. Yöneticilerin 13 milyon TL teklif etmesine rağmen bunu kabul etmeyen şarkıcı, önce albümünü çıkaracağını söyledi.

İbrahim Tatlıses 13 milyon liraya hayır dedi
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İbrahim Tatlıses silahlı saldırının ardından eski günlerine dönebilmek için çok çaba gösterdi. Bir daha şarkı söyleyemeyeceğini bile ileri sürenler olldu. Ancak gelen haberlere bakılırda ünlü sanatçının sahnelere dönmesi an meselesi. 

Uzun yıllar “İbo Show” adlı programla ekrana gelen İbrahim Tatlıses’e bir kanaldan program teklifi geldi. Usta sanatçının “İbo Show” yapmasını talep eden kanal yöneticileri, Tatlıses’e 13 milyon TL teklifte bulundu.

Bu teklif karşısında çok heyecanlanan ve duygulandığı için gözyaşlarına hakim olamayan şarkıcı, buna rağmen program yapmayı kabul etmedi.

Tatlıses, albüm çalışmaları içerisinde olduğunu, albümü yayınlandıktan sonra teklifi değerlendirebileceğini söyleyerek kanal yöneticilerine olumsuz yanıt verdi.

Hürriyet

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